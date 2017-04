Facebook gjennomgår rutinene etter drapssak

ANNONSE

Mandag ble det utlovet en dusør på 50.000 dollar for opplysninger som kan føre til at 37 år gamle Steve Stephens blir pågrepet. Han jaktes nå av politi i flere delstater i USA i samarbeid med FBI.

Facebook har fått kritikk etter at videoen hvor Stephens skyter og dreper en 74 år gammel mann i Cleveland lå fritt ute i to til tre timer søndag. I et blogginnlegg innrømmer selskapets visepresident for global virksomhet Justin Osofsky at det tok for lang tid før videoen og profilen til drapsmannen ble slettet.

- Vi vet at vi må prestere bedre, skriver Osofsky.

Drapsvideoen fra Cleveland føyer seg inn i en rekke av Facebook-videoer som har vakt reaksjoner, deriblant en video av en angivelig gjengvoldtekt av en 15 år gammel jente, to dødelige skyteepisoder og kidnapping og tortur av en 18 år gammel funksjonshemmet mann.

- Som følge av denne forferdelige hendelsen, går vi gjennom flyten i vår rapportering for å sikre oss at folk kan rapportere videoer og annet materiale som er i strid med våre regler så enkelt og kjapt som mulig, skriver Facebook-direktøren.

Osofsky hevder at selskapet fikk sin første melding om videoen som viser drapet over en time og 45 minutter etter at den ble publisert.