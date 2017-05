Fagforbundet ønsker sekstimersdag fra 2021

ANNONSE

- Vi må gå fra forsøk til handling. Vi har derfor foreslått at det fattes et vedtak om at det skal lages en plan for fremtidig arbeidstid, hvor vi har som ambisjon at vi kan begynne innfasing av 6-timersdag fra 2021, sier forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet til VG.

Les også: 6 timers arbeidsdag ga bedre pleie - nå forlenger sykehuset prosjektet

I innstillingen til LO-kongressen anbefales det at arbeidet med 6-timersdagen de neste fire årene best skjer ved at man viderefører ordningen med prøveprosjekter. Det mener Fagforbundet er for passivt.

- Jeg vet at det foreløpig er liten forståelse for å redusere arbeidstiden, men det er såpass mange forhold i fremtiden som vil trekke i den retning, at jeg er sikker på at tanken om 6-timersdag etter hvert vil modne, sier Nord til VG.

Hun viser til store endringer med roboter og ny teknologi som fører til at arbeidsplasser blir overflødige. De legger samtidig til grunn at innføring av seks timers arbeidsdag skal skje med full lønnskompensasjon.

Les også: - Dette kan bli den virkelige sekstimersdagen

Forbundsleder Erna Hagensen i Arbeidsmandsforbundet og forbundsleder John Leirvaag i Norsk Tjenestemannslag er positiv.

- Vi har hatt forsøk innen bergindustrien, som har vært vellykket og som har fått ned sykefraværet. Jeg er for 6-timersdagen, men den passer nok ikke i alle bransjer, sier Hagensen til VG.

Har du fått med deg denne videoen?