Familiedrap-siktet i København fengslet i fire uker

Fengslingsmøtet var lukket for offentligheten, men ifølge Ekstra Bladet ble det dramatisk i rettssalen da den siktede mannen, som ifølge avisen har afghansk bakgrunn, reagerte på tilrop fra publikum.

Bakgrunn: Mor og tre barn funnet drept i leilighet i København

39-åringen, som har erkjent å ha knivstukket og skutt sin 36-årige ektefelle og parets tre barn – ei jente på fire og to gutter på 13 og 15 år – måtte holdes nede av to politifolk da han forsøkte å komme seg bort til personen som skal ha provosert ham på et fremmed språk.

Ifølge siktelsen skjedde drapene dels ved et eller flere pistolskudd og dels ved flere knivstikk i familiens leilighet på Kobbelvænget i bydelen Brønshøj i København.

Forsvarer Asser Gregersen fortalte at hans klient imidlertid ikke ville svare på spørsmål under fengslingsmøtet. Han beskriver sin klient som svært preget.

–Det er en familietragedie og alle er triste. Han er knust og i sjokk, sier han til avisen, og opplyser at klienten vil svare på spørsmål på et senere tidspunkt.

Politiet oppdaget den grusomme hendelsen i Brønshøj etter å ha rykket ut på en melding om husbråk tirsdag morgen. Da de kom inn i leiligheten, ble de møtt med det de beskrev som et grusomt syn. Foreløpig er motivet for drapene ukjent.