Fangeopprør i Brasil har krevd minst 56 liv

Opprøret brøt ut i Anisio Jobim-fengselet i byen Manaus søndag, og ble utløst av at to av Brasils største rivaliserende narkobander begynte å slåss.

Opprøret skal ha pågått i 17 timer før sikkerhetsstyrker gjenvant kontrollen over fengselet mandag.

Sjefen for fengselsvesenet i Amazonas, Pedro Florencio, opplyste at minst 60 personer var funnet døde, men dette tallet ble senere justert ned til 56. Sergio Fontes, sikkerhetssjef i delstaten, sier dødstallet kan stige etter hvert som de får oversikt over det han betegner som den største fengselsmassakren i delstatens historie.

Halshogd

Ifølge opplysninger fra sikkerhetsmyndighetene ble seks hodeløse lik kastet ut av fengselet da opprøret brøt ut. Tolv fengselsbetjenter og 74 fanger skal ha blitt holdt som gisler, men de siste av gislene ble mandag sluppet fri idet opprøret tok slutt.

– Mange ofre var halshogd, og samtlige ble utsatt for massiv av vold, sa Fontes. Også andre kroppsdeler var blitt kuttet av.

Tjenestemenn sier 112 fanger rømte under opprøret. Fengselet er bygget for 592 innsatte, men huset for tiden over 1.200. Også to andre fengsler i Manaus melder om opprør og masseflukt søndag og mandag. I det ene fengselet tok en av de 72 fangene som rømte et bilde av seg selv på flukt og la det ut på Facebook. Myndighetene sier at kun 40 av de 184 innsatte som rømte, er pågrepet igjen.

Mandag kveld opplyser politiet at situasjonen er stabil i alle de tre fengslene. Politiet etterforsker om det er noen sammenheng mellom opprørene.

Gjengopprør

Ifølge Fontes ble opprøret startet av den lokale kriminelle gjengen Family of the North (FDN), som skulle sende en «beskjed» til den rivaliserende gruppen First Capital Command (PCC), en av Brasils største narkobander.

Det var gjennom forhandlinger med FDN, som ifølge The Guardian mistenkes å handle på vegne av Brasils nest største narkobande Red Command, at opprøret tok slutt.

– De hadde ingen større krav under forhandlingene. Vi tror de allerede hadde oppnådd det de ville: å drepe medlemmer av en rivaliserende organisasjon og få garantier på at de ikke skulle bli slått av politiet. FDN massakrerte antatte medlemmer av PCC og andre rivaliserende gjenger, sier han.

Overfylte fengsler

Brasil har gjentatte ganger måttet tåle kraftig kritikk fra menneskerettsgrupper for forholdene i landets fengsler. De er både overfylte og underfinansierte, og de blir ofte rammet av fangeopprør.

I fjor begynte to av Brasils største kriminelle bander å slåss om kontrollen i flere fengsler, og lignende fangeopprør skjedde i tre ulike fengsler så sent som i oktober, skriver nyhetsbyrået AP. Under opprøret ble besøkende tatt til fange, rivaler likvidert og enkelte personer også satt fyr på.

Om lag 622.000 personer satt fengslet i Brasil i slutten av 2014, ifølge en rapport fra landets justisdepartement. De fleste av dem er svarte menn.

Kun USA, Kina og Russland har flere i fengsel enn Brasil.