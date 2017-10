Fant flere falske profiler på datingside

Du kan havne i en datingreklame før du vet ordet av det, advarer Forbrukerinspektørene.

En gift småbarnsfar (35) var uvitende til at han i månedsvis lå ute på datingtjenesten Møteplassen, melder NRK.

– Jeg ble liggende våken å tenke på hvem som hadde laget en profil med mitt bilde, og hva de brukte profilen til, sier mannen, som knapt kunne tro hvordan han ble forvandlet til en 44 år gammel singel mann fra Eidsvoll.

- Falske profiler er et problem for nettdating

Han er en av mange som har blitt utnyttet gjennom falske profiler på Møteplassen.

«Alle bilder og profiler kontrolleres manuelt slik at du bare har seriøse single å velge mellom,» reklamerer Møteplassen med, men slik er det altså ikke.

Møteplassens direktør Mathilde Modiggård sier dette er brudd på deres vilkår og legger til at falske profiler et problem for alle aktører som driver med nettdating.

- Ulovlig å lage falske profiler

Hans Marius Tessem i Slettmeg.no understreker at dette er ulovlig:

– Det er ulovlig å lage falske profiler, men det er også ulovlig å bruke disse bildene i markedsføring. Når Møteplassen bruker bilder av personer de ikke har verifisert hvem er, så kan de ikke være sikker på at det er lovlig. Dette er fordi de som er på bildene aldri har gitt sitt samtykke til å bruke bildene.

