Vannet flommer over kanten på Oroville-demningen. Innbyggere er bedt om å evakuere på grunn av faren for at demningen revner. Foto: Rich Pedroncelli (AP / NTB scanpix)

Fare for demningskollaps i USA

130.000 innbyggere er bedt om å evakuere etter funn av store skader på Oroville-demningen i California, USAs største demning.