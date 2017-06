ANNONSE

En gutt ble for tidlig født om bord på ett av flyene til det indiske flyselskapet Jet Airways søndag. Nå sier flyselskapet at gutten skal få lov til å fly gratis med flyselskapet resten av livet, skriver The Independent.

Flyet var på vei fra Dammam i Saudi-Arabia til Kochi i India da en kvinne om bord i Boeing 737-flyet fikk fødselsveer. Flyet ble omdirigert til Mumbai, men gutten ble født før flyet rakk å lande.

Til tross for at gutten var for tidlig født, var babyen frisk og i god behold.

Mer enn fem barn har blitt født på kommersielle fly det siste året, ifølge avisen, men dette er første gang på lenge at noen blir belønnet med gratis flyturer resten av livet, fordi de er født om bord på et fly.

I 2009 besluttet flyselskapet AirAsia å belønne en baby med gratis flyreiser resten av livet etter at babyen kom til verden på en to timer lang innenriksflyging i Malaysia.

Flyselskapet Virgin Atlantic har tidligere belønnet en baby, som ble født på ett av deres fly, gratis flyreiser fram til fylte 21 år.

Shona Owen, som ble født på et British Airways-fly i 1990, ble belønnet med flyreiser på førsteklasse fram til fylte 18 år.