Fem drept i skytedrama på Florida-flyplass

Fem personer ble drept da en person åpnet ild inne på Fort Lauderdale internasjonale flyplass i USA, bekrefter politiet.

Åtte personer er såret og fraktet til sykehus, ifølge politiet. Det er ikke kjent hvor alvorlige skader de har.

På Twitter bekrefter de at den antatte gjerningspersonen er pågrepet.

Skytingen sørget for evakuering på flyplassen.

Ordføreren i Fort Lauderdale, Barbara Sharief, sier gjerningspersonen var alene, og hun bekrefter at vedkommende er pågrepet. Motivet for angrepet er foreløpig ikke kjent.

Omstendighetene rundt skyteepisoden er ikke kjent. Ifølge Fox News skal hendelsen ha skjedd mellom terminal 2 og 3. Det er fire terminaler på flyplassen.

Sky News skriver på sine nettsider at skytingen skal ha skjedd ved bagasjebåndet ved terminal 2 på flyplassen.

Videoen under, filmet av en pilot, viser personer som evakuerer fra terminal 2.

Ifølge tidligere pressetalsmann i George W. Bush-administrasjonen Ari Fleischer, som befant seg på flyplassen under skytingen, var skytingen over klokken 19.10. Dette skrev han på Twitter. Han fortalte også at politiet nektet å slippe folk ut av flyplassen.

Ifølge CNN var det i november i fjor 2,5 millioner reisende som var innom Fort Lauderdale.

Norwegian har flyvninger til den rammede flyplassen i Florida. på hjemmesidene til Fort Lauderdale har Norwegian to registrerte fly på vei til den rammede flyplassen. Flyene har hatt avgang fra Paris og London. Etter planen skal de lande rundt klokken tre natt til lørdag norsk tid.

Det er foreløpig ikke kjent om noen nordmenn var på flyplassen da det skjedde

Saken oppdateres.

Always florida RT @MSNBC: BREAKING: 9 shot, 1 dead in shooting at Ft. Lauderdale-Hollywood Airport, sources say. https://t.co/XfISSeTrN5 — EURO (@EURODOLLAS) January 6, 2017

All seems calm now but the police aren't letting anyone out of the airport - at least not the area where I am. — Ari Fleischer (@AriFleischer) January 6, 2017

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running. — Ari Fleischer (@AriFleischer) January 6, 2017

Sky Sources: a gunman has died and nine people have been injured in a shooting at Fort Lauderdale airport in Florida — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) January 6, 2017