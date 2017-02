Ferge har gått på grunn i Hordaland

ANNONSE

Politiet melder på Twitter at ferja har gått på grunn cirka 200 meter fra ferjeleiet på Hatvik.

– Det er ikke meldt om personskader. Det er 47 passasjerer og et mannskap på sju på fergen, sier vaktkommandør Stig Tetler ved 110-sentralen til Bergens Tidende. Avisa skriver at det er litt oljeflimmer på sjøen i området rundt ferja.

Ferja var på vei fra Os da den grunnstøtte. Dag Kvammen Andersen, som er passasjer om bord, forteller til NRK at ferja krenget over til siden en liten stund.

– Alle har fått livvester på, og vi venter på å bli evakuert, sier Kvammen.

Mannskapet skal ha kontroll på situasjonen, og alle nødetater har ifølge politiet rykket ut til stedet. Et vitne til ulykken sier til Bergensavisen at en annen ferje har kommet til for å hjelpe.

Hatvik – Venjaneset er et fergesamband på fylkesvei 552 mellom kommunene Os og Fusa. Overfartstiden tar cirka 12 minutter.

Hatvik - Os: Ferge har kjørt på land ca 200 fra fergeleiet på Hatvik, nødetater på vei til stedet — Politiet i Hordaland (@Hordalandpoliti) February 25, 2017