Etter noen dager med strålende vær i store deler av landet, sørger et lavtrykk sør for Island for regn og skyet vær i Sør-Norge denne uka.

I nord slipper de unna lavtrykket, og kan stort sett vente seg oppholdsvær de kommende dagene.

I hele landet vil temperaturene synke.

- Ganske skyet

Like viktig som værutsiktene for denne uka, er prognosene for nasjonaldagen om en drøy uke.

Mandag morgen tok Storm-meteorolog Beathe Tveita en titt på den første prognosen for 17. mai-været.

- Det er jo lenge til 17. mai, så dette er fortsatt usikkert. Men de første prognosene viser at et par nye lavtrykk kommer enda nærmere inn i Norskehavet rundt 16. og 17. mai. Det ser dermed ut til at det blir en ganske skyet dag generelt i Sør-Norge og at det kan komme inn litt nedbør, særlig på Vestlandet sør for Stadt, sier hun til Nettavisen.

Tror på strålende vær i noen områder

Nedbøren kan etter hvert trekke inn over Nordland og muligens deler av Troms.

- Mest sannsynlig blir det ingen eller lite nedbør østafjells, i Midt-Norge og Finnmark og nordlige deler av Troms. Langs hele kysten fra Lindesnes og nordover kan det blåse opp til kuling fra sørlig retning.

Meteorologen understreker samtidig at værutsiktene kan endre seg.

- Så det ser ikke ut til at noen får et strålende 17. mai-vær?

- Enkelte steder kan man få det. For eksempel i indre strøk av Midt-Norge og kanskje nordover i indre strøk av Troms og stort sett hele Finnmark. Ellers ser det ut til at resten av landet får en del skyer og nedbør.

- Ikke det helt store

Tveita oppsummerer værutsiktene fram til nasjonaldagen slik:

- Grovt sett så vil temperaturene synke i hele landet de neste par dagene. Men mot slutten av denne uka stiger de og det blir mildere igjen til 16. og 17. mai på grunn av de sørlige vindene, men det blir altså skyet og dermed ikke det helt store 17. mai-været.

