Fikk 80 piskeslag - saksøker Norge

Leila Bayat (36) stevner den norske stat for retten.

Iranske Leila Bayat som ble tvangsreturnert fra Norge til Iran, saksøker Norge etter at hun ble straffet med 80 piskeslag for å ha drukket alkohol i hjemlandet, skriver VG.

Bakgrunn: Asylsøker sendt fra Norge til Iran: - Ble pisket 80 ganger

36-åringen og hennes advokat, Preben Kløvfjell, er ifølge avisen lei av å vente på svar fra norske myndigheter, og velger derfor å ta Norge for retten.

- Vår tålmodighet med Utlendingsnemnda og myndigheten er borte. Fristen for å gjøre om begjæringen om tvangsutsendelse gikk ut forrige torsdag, men vi har fortsatt ikke hørt noe som helst om at de vil endre vedtaket, sier Kløvfjell til VG.

Videre sier han at de leverer stevningen til Oslo tingrett onsdag, med påstand om at utvisningsvedtaket er ugyldig, samt at staten Norge skal bli kjent ansvarlige for å ha sendt Bayat tilbake til tortur.

Les også: Sylvi Listhaug: Risiko for pisking er asylgrunnlag

Returnert til Iran i mars

Den iranske kvinnen ble dømt til 80 piskeslag for å ha drukket alkohol på en privatfest med venner i Iran i 2007. Etter å ha blitt løslatt mot kausjon, flyktet Bayat til Norge sammen med sønnen i 2009, og søkte asyl for å slippe avstraffelse i hjemlandet.

Les også: Leila Bayat i møte med den norske ambassaden

Bayat fikk imidlertid avslag på asylsøknaden i Norge og ble returnert tilbake til Iran 8. mars i år. Dommen skal ha blitt effektuert med 80 piskeslag i Teheran i september.

- Begrunnelsen fra norske myndigheter for å avslå asylsøknaden, har vært at dokumentasjonen og historien hun presenterte i asylsøknaden var fabrikkert. En iransk menneskerettsadvokat, som har fått opphold i Norge, har verifisert at papirene hennes er ekte, sa leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, til Nettavisen da saken ble kjent.

Les også: Listhaug: - Jeg skjønner at dette vekker reaksjoner

- Meldte at den var falsk

Utlendingsnemnda (UNE) bekreftet overfor Nettavisen at de anså dommen som falsk.

- Vi kan bekrefte at hun i Norge la fram en dom hvor det sto at hun var idømt en straff på 80 piskeslag. Den dommen ble sendt til ambassaden i Teheran, som meldte tilbake til oss at den var falsk, og det er dette vi har bygget på i vår saksbehandling, skrev seksjonssjef i UNE, Lars Erik Andersen, i en e-post til Nettavisen.

Les også: Asylsøker sendt fra Norge til Iran: - Ble pisket 80 ganger

Mest sett siste uken