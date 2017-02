ANNONSE

Mandag ble det utført et selvmordsangrep mot en militærleir for styrker støttet av den amerikanskledede koalisjonen i den irakiske byen Mosul.

Det er uklart om noen soldater ble drept i angrepet. Det har imidlertid kommet fram nye detaljer om den angivelige selvmordsbomberen - som skal ha dødd, skriver Dagbladet som gjengir britiske aviser.

Oppvokst i Manchester - pågrepet i Pakistan



The Times skriver i dag at mannen som utførte selvmordsangrepet er et britisk medlem av Den islamske staten (IS). Avisa har fått identiteten til Jamal al-Harith (50) bekreftet av mannens bror. Også BBC erfarer at mannen døde i angrepet mandag, melder Dagbladet.

Ifølge BBC og The Times er mannen født Ronald Fiddler, og oppvokst i Manchester i England. I 2001 ble han pågrepet av amerikanske styrker i Pakistan.

To i fengsel på Guantanamo



I 2002 ble mannen sendt til den beryktede terrorfangeleiren Guantanamo Bay.

al-Harith ble løslatt to år etter. Han var én av fire briter som ble løslatt fra Guantanamo i 2004.

Fikk over 10 millioner kroner i erstatning av den britiske Labour-regjeringen



Ifølge en rekke rapporter i britiske medier skal han ha blitt gitt opp mot én million pund (10 420 000 kroner) i kompensasjon fra britiske myndigheter etter han ble løslatt, skriver Sky News.

Ifølge The Guardian skal blant annet innenriksminister i Storbritannia i 2004, David Blunkett (Labour Party), ha vært delaktig i løslatelsen av al-Harith. Han forsikret den gang om at ingen av fangene som ble løslatt fra Guantanamo ville være en trussel for sikkerheten til det britiske folk.

