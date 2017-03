Filippinsk politi gjenopptar narkokrigen

ANNONSE

President Rodrigo Duterte satte strek for sin omstridte krig mot narkotika for en drøy måned siden, etter anklager om overgrep og fabrikkerte bevis. Nå skal han ha satt apparatet i gang igjen. Den nasjonale politisjefen Ronald Dela Rosa opplyser at de blant annet vil gå til aksjon mot mistenkte samfunns- og kirkeledere. Han oppfordrer brukere og langere til å overgi seg, slik at blodsutgytelse unngås:

– Vi er her for å redde liv. Vi er ikke her for å ta liv. Ikke være redde, dere narkoavhengige og pushere. Dette er deres sjanse til et nytt liv, sa han mandag på en pressekonferanse der han offentliggjorde opprettelsen av en ny antinarkotikaenhet underlagt det nasjonale politiet.

Siden president Duterte kom til makten i slutten av juni 2016 har 2.551 mistenkte dødd i politiaksjoner knyttet til narkokrigen, ifølge politiets egen statistikk. I tillegg er ytterligere over 4.000 drap begått, trolig av borgervern. Disse bærer preg av å ha vært utenomrettslige henrettelser av mistenkte. Borgervernene var oppmuntret av Dutertes løfte om amnesti. Mens narkokrigen pågikk ble rundt 30 personer drept daglig, ifølge Amnesty International. Drapene fortsatte selv om krigen offisielt var lagt på is, om enn ikke i like stort omfang.