Fillon har innrømmet å ha brukt offentlige midler til å lønne kona og to av parets barn. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Fillon siktet for misbruk av offentlige midler

Presidentkandidat François Fillon i Frankrike er formelt siktet for å ha lønnet flere familiemedlemmer uten at de reelt sett utførte arbeid for ham.