Alle finske politipatruljer vil i fremtiden bli utstyrt maskinpistoler. Det kommer i tillegg til pistolene de fortsatt vil bære.

Pistolene er av merkene Glock og Walther. Maskinpistolene blir Heckler & Kochs MP5, et våpen som også brukes av både politiet og Forsvaret i Norge.

Politiinspektør Ari Alanen sier at politiet kan bruke maskinpistolene i situasjoner der våpenbruk har vært tillatt tidligere, men der avstanden for eksempel er lang. Derimot er det ikke meningen at de tyngre våpnene skal fungere som en advarsel.

– Politiet vil ikke gi et militært inntrykk, men vi ønsker å være en pålitelig myndighet som borgerne lett kan nærme seg, sier han.

Hittil har MP5-våpnene blitt brukt av blant annet beredskapsenheten Karhu-gruppen, som også ellers er tyngre bevæpnet. Alanen sier terrortrusselen innebærer at politiet må være bedre forberedt.

– Vi må i økende grad følge med på hva som skjer i våre omgivelser. Vi må i langt høyere grad overveie hva slags våpen og hva slags beskyttelsesutstyr vi må ta med oss.

