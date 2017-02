Fire biler har kollidert i Festningstunnelen i Oslo

ANNONSE

- Nødetatene er på stedet. To felt er stengt inntil videre. Ikke meldt om personskade. Tre biler igjen på stedet, tre biler har kjørt videre.

Det opplyser Oslo-politiet på Twitter.

Ingen personer skal være skadd i trafikkuhellet.

- Det dreier seg om en ubetydelig kjedekollisjon som skaper kø. Trolig blir begge feltene stengt i mellom fem og 20 minutter, men det er ennå vanskelig å si noe eksakt, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt Rune Hekkel Strand til Nettavisen klokken 08.55.

Både brannbil og ambulanse rykket ut til stedet.

- Brannvesenet er der med tauebil, men det er bare mindre skader på bilene. Ambulansen ble sendt til stedet før vi visste omfanget av ulykken. Det blir litt ekstra kø, men ingen store problemer.

Like etter at Nettavisen hadde snakket med operasjonslederen meldte han om at en kvinne var blitt lettere skadd og fraktet bort i ambulanse.

Saken utvides

En kvinne blir med ambulansen for en sjekk, hun er lettere skadet. En bil må taues vekk fra stedet. Fortsatt to felt sperret i tunnelen. — Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) February 16, 2017