Fire døde da fly traff hus

Ulykken utløste en brann i byen Riverside sør i den amerikanske delstaten. Ifølge brannsjef Michael Moore var det fem personer i Cessna-flyet som styrtet: mor, far og tre tenåringsbarn. Den ene datteren ble slengt ut av flyet og slapp fra ulykken med lettere skader. Hun var ved bevissthet og kunne snakke med redningsmannskapene før hun ble kjørt til sykehus.

En bevisstløs person fra ett av husene som ble truffet, ble operert på sykehus.

Fire personer er funnet døde i vrakrestene, men redningsmannskapene har ikke kunnet fastslå medsikkerhet hvor mange av dem som satt i flyet og hvor mange som var på bakken da ulykken skjedde. De to husene er totalskadd, og noen nabohus har fått mindre skader.

Familien i flyet var på vei hjem til San Jose etter en cheerleading-konferanse i Disneyland.

Witness, Daniel, says he was next door, when plane plowed into house. Felt heat on his face. Cessna 310 #plane into #Riverside home. @NBCLA pic.twitter.com/2TYVvgNQt4