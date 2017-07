Flammer i Hamburg rundt G20-møtet

Politiet slet sent fredag med å holde stand mot​​ tusenvis av aggressive demonstranter som gjorde G20-toppmøtebyen Hamburg utrygg.

Når lederne fra verdens mektigste land avslutter møtet lørdag, skjer det mot et bakteppe av voldsomme og voldelige demonstrasjoner som har funnet sted i den tyske havnebyens gater. Nesten 200 politifolk er blitt skadd i løpet av to dager med opptøyer.

Samtidig har advokater kritisert politiet for å hindre dem fra å få kontakt med demonstranter som er blitt pågrepet. Et sted skal så mange som 150 personer blitt holdt siden torsdag i spesielle områder satt opp før G20-møtet. Fredag opphevet politiet restriksjonene slik at de kunne gi juridisk bistand, ifølge DPA.

Delegater fra verdens 20 ledende økonomier ventes å ha arbeidet gjennom natt til lørdag for å kunne legge fram en erklæring som gir inntrykk av samhold.

– Voldsorgie

Mens verdens ledere lyttet til Beethovens niende symfoni i den tyske havnebyens nye konsertsal Elbphilharmonie, satte maskerte demonstranter fyr på biler i det sentrale Schanzenviertel-distriktet.

Statsminister Angela Merkel fordømte volden som uakseptabel og la til at hun hadde stor forståelse for fredelige protester, men at voldelige protester satte menneskeliv i fare.

– Dette dreier seg ikke lengre om protester, men om en voldsorgie, sa politiets talsmann Timo Zill til TV-kanalen NTV. Til Bild sa han at politiet aldri har opplevd et sånt nivå av hat og vold.

Et apotek og et supermarked ble plyndret, og politiet sa at noen demonstranter svingte stålstenger og skjøt mot dem.

Barrikader og vannkanoner

Sent fredag ​forsøkte de å fjerne tusenvis av demonstranter fra Schanzenviertel. TV-opptak viser politimenn som bryter seg inn i bygninger og står på hustak mens helikoptre med søkelys sirkler over dem.

Pansrede kjøretøyer ble brukt til å pløye gjennom barrikadene som tidligere ble tent på av demonstranter. Politiet brukte også tåregass og vannkanoner mot dem.

I St. Pauli-distriktet, som ligger i nærheten, skal det ifølge politiet ha vært samlet rundt tusen demonstranter, som ble oppfordret til å ta ut sitt raseri mot systemet i gatene.

Nær 200 skadde politifolk

G20-toppmøtet startet fredag ​​og har fra begynnelsen vært preget av voldelige protester utført av militante venstreorienterte. Til nå er det oppgitt av nær 200 polititjenestemenn er kommet lettere til skade i sammenstøtene. Fredag ​​kveld beskrev en talskvinne for en av gruppene protestaksjonene som en suksess.

– Vi har gjort det vi sa vi skulle gjøre. Tusenvis av mennesker har trengt inn i den såkalte blå sonen, sa hun.

Den blå sonen er et avstengt område der G20-konferansen finner sted.

Tusenvis av demonstranter forsøkte å nærme seg Elbphilharmonie, men konserten gikk mer eller mindre som planlagt. Merkel og andre ledere og deres ektefeller ankom uten at det oppsto noen episoder.

Ifølge politiet forsøkte 6.000 mennesker å trenge gjennom jernringen rundt konsertsalen. Minst tusen av dem skal ha vært maskert, noe som er ulovlig under demonstrasjoner i Tyskland.

(©NTB)