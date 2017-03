Flere delstater vil stanse Trumps nye innreiseforbud

ANNONSE

Washington og Minnesota var de første delstatene i USA til å gå rettens vei for å få stanset det opprinnelige innreiseforbudet til Trump. Det endte med at den føderale dommeren James Robart i Seattle kom med en kjennelse som medførte at innreiseforbudet ble stanset over hele landet.

Torsdag erklærte justisminister Bob Ferguson i Washington at han vil be Robart om å utvide det rettslige påbudet til også å gjelde det reviderte innreiseforbudet. Oregon ba om å få bli med, og fikk torsdag positivt svar fra Robart.

Også delstaten New York vil ta det nye innreiseforbudet til domstolen for å få det stanset, og justisminister Maura Healey i nabostaten Massachusetts opplyser at de har sluttet seg til dette.

Onsdag erklærte jurister i delstaten Hawaii at de prøve det reviderte innreiseforbudet for retten.

Ikke så fort

Ferguson i Washington har en klar beskjed til president Donald Trump:

– Ikke så fort. Etter å ha brukt nesten en måned på å reparere en ødelagt, forhastet ordre gjeninnfører den nye ordren mange av de samme bestemmelsene og har de samme ulovlige hensiktene som den opprinnelige.

Det er gjort flere justeringer, men delstatene mener at dette ikke er tilstrekkelig. Denne gangen skal innreiseforbudet ikke gjelde de som allerede har visum og andre oppholdstillatelser. Men fra og med 16. mars skal det etter planen ikke bli innvilget nye visum til personer fra Syria, Iran, Libya, Somalia, Jemen og Sudan.

Innreiseforbudet er ment å vare i 120 dager. Også USAs flyktningprogram skal stanses i denne perioden, i henhold til ordren fra Trump.

Irak er denne gangen unntatt. USAs har for tiden et tett samarbeid med Irak i forbindelse med offensiven mot IS i Mosul.

Selvsikre

Justisminister Ellen Rosenblum i Oregon sier innreiseforbudet skader delstaten og dens innbyggere, arbeidsgivere, forretninger, utdanningsinstitusjoner, helsevesen og økonomi.

Hennes kollega Douglas Chin på Hawaii har flere av de samme innsigelsene og sier delstaten ikke kunne forhold seg taus og se på at ordren fra Trump skadet dem.

– Domstolene må få vite at dette er en stat hvor etnisk mangfold er normen, der folk ønskes velkommen med aloha og respekt, sier Chin.

Talsperson Sean Spicer ved Det hvite hus sa torsdag at administrasjonen er sikre på at ordlyden og innholdet i det nye innreiseforbudet vil bli godkjent i retten.

En rekke andre delstater uttrykte offisiell støtte til Washingtons søksmål mot innreiseforbudets første versjon: California, Connecticut, Delaware, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, New Mexico, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont og Virginia.