Politiet lette fredag kveld etter den som lyste med laser mot tre fly på Værnes flyplass i Trondheim, melder Adresseavisen.

- Vi ser svært alvorlig på saken og setter inn betydelige ressurser for å finne ut hvem som står bak, sa operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Stig-Roger Olsen til avisa.

Det var flytårnet på Værnes som selv varslet politiet.

Like over klokken 22 fredag kveld opplyser Trøndelag politidistrikt at de har funnet en gjerningsperson etter tips fra publikum.

- Vi har beslaglagt en grønn laserpenn. Gjerningspersonen var svært ung og angret veldig, tvitret politiet.

