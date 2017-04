Flere foreldre får sosialhjelp i Rogaland

ANNONSE

Mens færre arbeidsledige og flere utlyste stillinger i regionen har gjort Nav mer optimistiske, dempes dette av at det er blitt flere sosialhjelpsmottakere, skriver Stavanger Aftenblad.

- Antall foreldre som får økonomisk sosialhjelp har økt betydelig på ett år. Det bekymrer, sier Nav-leder Ågot Vatnedal i Sandnes. I hennes kommune, og kommunene Sola og Stavanger er det nå 959 foreldre totalt som får slik hjelp. Det er 180 flere enn i fjor, og Vatnedal tror det kommer til å bli enda flere.

- Utviklingen er fortsatt at tallet øker. Samtidig er behovet for hjelp ofte midlertidig, forklarer hun. I Stavanger regner kommunen med at arbeidsledigheten vil føre til fortsatt økning i tallet på sosialhjelpsmottakere, fordi mange nærmer seg slutten på de to årene de kan få dagpenger. Den situasjonen kan Sandnes og Sola også havne i.

- Foreløpig er det ikke så mange som har gått på dagpenger i mer enn to år, så jeg vet ikke om vi har sett utslaget av arbeidsledigheten ennå, sier Marit Ladsten, som leder Nav Sola.