Det viser en undersøkelse fra Ipsos, ifølge Dagsavisen.

49 prosent av befolkningen mener regjeringen gjør en god jobb i innvandrings- og integreringspolitikken, viser undersøkelsen.

Den er tatt opp i februar, før innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) gikk ut i fødselspermisjon.

Det er en kraftig fremgang fra forrige gang en tilsvarende undersøkelse ble gjort. I 2015 svarte 33 prosent at regjeringen gjorde en god jobb.

– Det er veldig positivt, og viser at folk forstår nødvendigheten av en streng innvandringspolitikk og en integreringspolitikk som stiller krav. Vi er nødt til å holde asylanttilstrømmingen under kontroll om vi skal lykkes med integreringen og trygge det norske velferdssamfunnet. Det opplever jeg bred støtte til over hele landet når jeg er ute og reiser, sier Listhaug til Dagsavisen.

Innvandring og integrering sto sentralt da Fremskrittspartiet i helgen avholdt landsmøte. Der ble det vedtatt en resolusjon der man ber konkret om en avtale med andre land slik at man ikke lenger transporterer flyktninger som berges i Middelhavet til Europa, men setter dem i land på «avreisestedet».

Landsmøtet ba også om en lovhjemmel for et forbud mot hijab i skolen

