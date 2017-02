Tre personer har blitt utsatt for pengeutpressing etter å deltatt i sex-chat over Skype med en kvinne. Illustrasjonsfoto: Politiet i arbeid i forbindelse med datekriminalitet. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Flere presset for penger etter nettsex

Sør-Vest politidistrikt går ut med advarsel etter at tre personer har blitt utsatt for pengeutpressing etter å deltatt i sex-chat over Skype med en kvinne.