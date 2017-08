Flere savnet etter sammenstøt mellom amerikansk krigsskip og handelsskip

Ti personer er savnet og fem er skadd etter at et amerikansk krigsskip krasjet med et handelsskip øst for Singapore, opplyser den amerikanske marinen.

Sammenstøtet mellom jageren USS John S. McCain og tankskipet Alnic MC skjedde mandag morgen og førte til ødeleggelser på krigsskipets venstre side.

Den amerikanske marinen opplyste kort tid etter at søk- og redningsmannskap er på vei til stedet. Like etter informerte de at skipet fortsatt går for egen maskin og har satt kursen mot land.

– Cindy og jeg ber for sjømennene om bord på USS John McCain i kveld. Vi setter pris på jobben redningsmannskapet gjør, tvitret den amerikanske senatoren som deler navn med skipet, kort tid etter ulykken. USS John S. McCain er oppkalt etter den republikanske senatorens far og farfar, som begge var admiraler.

På nettsiden MarineTraffic.com står det at Alnic frakter olje eller kjemikalier og er registrert i Liberia. Skipet var på vei til Singapore.

Ulykken er den andre skipskollisjonen på kort tid der den amerikanske marinen er innblandet. To av sjefene på USS Fitzgerald – en jager eller destroyer i samme klasse som USS John S. McCain – måtte gå av som følge av en kollisjon i juni, der sju amerikanske marinegaster mistet livet.