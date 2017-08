I tillegg til den antatte gjerningsmannen bak knivangrepet i Finland er også flere av de andre pågrepne i saken siktet for terrorisme.

I tillegg til den 18 år gamle antatte angriperen framstilles fire personer for varetektsfengsling tirsdag. Så langt er det bekreftet at 18-åringen og minst to av de andre er siktet for drap med terroristisk hensikt.