Flere siktet for korrupsjon i Larvik kommune

Flere personer er siktet for korrupsjon i Larvik kommune i en større etterforskning av flere byggesaker som Økokrim og lokalt politi arbeider med.

I fjor suspenderte og anmeldte Larvik kommune en av sine byggesaksbehandlere, etter at politiet varslet om mannen som var under etterforskning for korrupsjon. Han ble siktet for grov korrupsjon. Nå er flere personer siktet i samme sakskompleks, skriver Dagens Næringsliv.

– Saken har sitt utspring i byggesaksbehandleren i Larvik kommune, og er knyttet til hans arbeid som ansatt i byggesaksavdelingen. De andre personene som er siktet for korrupsjon har en rolle i den samme saken, sier politiadvokat Gunstein Bjørgum i miljø- og økoteamet til politiet i seksjon Sørøst i Skien.

Han ønsker ikke å kommentere hvilken rolle de andre siktede har spilt i saken, men bekrefter at kun én av dem har arbeidet som byggesaksbehandler i kommunen.

– Vi kan ikke gå inn på de andres tilknytning til ham, utover at vi ser at det er en sammenheng, sier politiadvokaten.

Han vil heller ikke kommentere hvor mange personer som er siktet, men sier politiet mistenker at det er flere byggesaker involvert.

Verken den siktede saksbehandleren eller hans advokat Arne Lie ønsker å kommentere saken.

