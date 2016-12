Fly med 111 passasjerer kapret på Malta

ANNONSE

Det var en statlig TV-stasjon som melder om at alle er ute. The Malta Independent melder også om at flykaprerne søker asyl og at de har overgitt seg.

De 111 passasjerene på flyet, samt besetningen på sju, er i sikkerhet.

Ifølge Maltas statsminister Joseph Muscat var kaprerne væpnet med pistoler og en håndgranat, men våpnene viste seg å være ufarlige kopier.

Tidligere fredag meldte avisa Malta Today at kaprerne hadde gått med på å la passasjerene forlate flyet, og at bare mannskapet måtte være igjen. Men Muscat opplyser at også besetningsmedlemmene er i ferd med å forlate Airbus-maskinen.

Flyet fra det statlige selskapet Afriqiyah Airways var på vei fra Sebha til Tripoli i Libya da det ble kapret, ifølge avisa Times of Malta.

Avisa skrev først at to kaprere trolig var om bord, og at de truet med å sprenge flyet.

Joseph Muscat, statsminister på Malta.

Like før klokken 14.00 ble det meldt om at passasjerer var på vei ut av det kaprede libyske flyet på Malta.

Ukjent antall kaprere

Kvinner og barn fikk forlate flyet først. TV-bildene viste at passasjerene ble fraktet bort i flyplassbuss, før de blir tatt i mot av ventende, bevæpnede, soldater.

Det var 111 passasjerer og sju besetningsmedlemmer på flyet. Libyske regjeringskilder hevder det er én kaprer om bord, men en rekke andre kilder melder om to gjerningsmenn.

Håndgranater

Da flyet landet, var det 111 passasjerer og sju besetningsmedlemmer om bord. Foreløpig er det ikke endelig bekreftet om det er én eller to kaprere på flyet, men en talsmann for Maltas regjering og flere andre kilder mener det dreier seg om to gjerningsmenn.

Muscat skrev på Twitter at det er «potensielt to kaprere» på flyet. Det er også kommet meldinger om at en av passasjerene er en libysk folkevalgt politiker, men dette er ikke bekreftet.

Flyet fra det statlige libyske selskapet Afriqiyah Airways var på vei fra Sebha til Tripoli i Libya da det ble kapret fredag, ifølge avisa Times of Malta. Kaprerne skal på ett tidspunkt ha truet med å sprenge flyet med håndgranater.

Gjerningsmennene har beskrevet seg som tilhengere av Libyas tidligere diktator Muammar Gaddafi, ifølge Times of Malta. Flykaprerne skal ifølge The Malta Independent også ha krevd et nytt parti som skal være pro Gaddafi.

Den tidligere libyske diktatoren var landets leder fra 1969 til 2011 før han ble styrtet og tatt til fange av opprørere og mishandlet, før han døde.

En libysk minister skal ha deltatt i forhandlingene med kaprerne. En kilde i flyselskapet skal ha sagt til et tyrkisk nyhetsbyrå at kaprerne har bedt om å få politisk asyl på Malta.

Libysk statsminister

Soldater har omringet flyet, og redningsmannskaper er i beredskap. Flyet er av typen Airbus A320 og landet ved 11.30-tiden.

Statsminister Muscats kontor opplyser at han har snakket med den libyske statsministeren Fayez Serraj om kapringen.

Libya har vært preget av kaos og krigshandlinger siden Gaddafi ble styrtet i 2011. Kampfly fra Norge og andre NATO-land støttet i praksis opprørerne i krigen mot Gaddafis styrker.

Flere rivaliserende regjeringer kontrollerer ulike deler av landet, og en FN-støttet samlingsregjering har svært begrenset myndighet. Styrker som støtter samlingsregjeringen, opplyste i helgen at de hadde oppnådd full kontroll i kystbyen Sirte, som har vært kontrollert av ekstremistgruppa IS. (©NTB)

First 25 passengers released. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

First group of passengers, consisting of women and children, being released now. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

It has been established that #Afriqiyah flight has 111 passengers on board. 82 males, 28 females, 1 infant. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

The #Afriqiyah flight from #Sabha to #Tripoli has been diverted and has landed in #Malta. Security services coordinating operations. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016