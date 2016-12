ANNONSE

Informasjon fra flyets taleregistrator viser at styrmannen flere ganger sa til flykapteinen at de var i ferd med å gå tom for drivstoff, ifølge en rapport fra colombianske luftfartsmyndigheter.

Opptak tyder også på at kapteinen sendte ut en SOS-melding kun to minutter før ulykken.

71 av de 77 menneskene om bord omkom i styrten, og 51 av dem var på ett eller annet vis knyttet til fotballaget Chapecoense.