Det oppsto full panikk da oksygenmaskene ble utløst fra taket oppe i luften.

Det var lite trøst å hente fra kabinpersonalet da et Air Asia-fly på vei fra Australia til Bali plutselig mistet høyde og kabintrykket falt.

Kabinansatte skal ha begynte å skrike og gråte under den dramatiske situasjonen som førte til at oksygenmaskene ble utløst fra taket og flyet falt flere kilometer i løpet av få minutter.

DRAMA: Kabinansatte om bord på et Air Asia-fly på vei fra Australia til Bali skal ha begynte å skrike og gråte under den dramatiske situasjonen som førte til at oksygenmaskene ble utløst fra taket og flyet falt flere kilometer i løpet av få minutter. Illustrasjonsfoto: Reuters/NTB scanpix

Flyet landet til slutt trygt i Perth vest i Australia søndag, der flyet hadde tatt av 1 time og 18 minutter tidligere. Det var 145 passasjerer om bord, og de kunne fortelle om full forvirring.

- Panikken steg på grunn av de ansattes oppførsel, de skrek og så ut til å være gråtkvalt og sjokkert, sier Clare Askew, en av passasjerene.

- Vi håpet de kunne ha roet oss ned, men vi fikk ingenting, og vi ble mer urolige fordi vi så hvor panikkslagne de var, sier Askew videre.

Det indonesiske lavprisselskapet skriver i en uttalelse at flygeren snudde på grunn av tekniske problemer og for å ivareta passasjerenes sikkerhet.

Ifølge Australias trafikksikkerhetsbyrå falt flyet over 7.000 meter i løpet av ni minutter.

There’s been a terrifying ordeal for Air Asia passengers travelling from Perth to Bali. #9News pic.twitter.com/BQP1KBfVYx

Passengers feared they were going to die when an @AirAsia flight suddenly dropped 20,000 feet. @ChrisReason7 #7News pic.twitter.com/xIoZyhrbI6