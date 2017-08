«USA har blitt råere og mer primitivt». Nå advarer FN

Nå advarer FN mot økende rasisme i USA.

FN har gått til det uvanlige skrittet med å advare mot økende rasisme i USA. FNs rasediskrimineringskomité utrykker bekymring for et økende antall demonstrasjoner og protester med rasistiske undertoner i USA.

«Vi er skremt av demonstrasjoner med åpenlyst rasistiske slagord og hilsener fra hvite nasjonalister, nynazister og Ku Klux Klan, som promoterer hvit makt og egger til diskriminering og hat basert på rase,» uttalte komitéleder Anastasia Crickley tidligere denne uken, ifølge NTB.

I løpet av det siste tiåret har komiteen kun utstedt lignende advarsler, om frykt for etnisk og religiøs konflikt, til land som Burundi, Irak, Elfenbenskysten, Kirgisistan og Nigeria.

FN sikter spesielt til de omfattende og voldsomme demonstrasjonene i Charlottesville i Virginia, hvor høyreekstremister protesterte mot fjerningen av statuen av sørstatslegenden general Robert E. Lee. En motdemonstrant ble drept i et overlagt bilangrep.

USAs president Donald Trump svarte innledningsvis med å legge skylden for voldelighetene på begge parter. Kritiske røster mener han med dette legitimerte høyreekstreme holdninger.

Human Rights Watch råder nå Trump til å ta advarselen fra FN på alvor, skriver The Guardian.

- Bidratt til økt rasisme

Professor emeritus i Nord-Amerika-studier ved Universitetet i Oslo, Ole Moen, mener Trump har bidratt til at rasisme igjen har blitt mer synlig i USA.

- Det er klart at når Trump har gått ut på den måten han har gjort, og sagt ting som kanskje folk har ment i det stille, men ikke latt sine naboer få vite, har gjort at det nesten er stuerent å være fordomsfull når det gjelder rase, sier Moen til Nettavisen.

- USA har blitt råere

Under presidentvalgkampen uttalte Trump at han blant annet ville nekte muslimer innreise til USA. Han stemplet også meksikanere som «kriminelle voldtektsmenn».

- Jeg mener at hele hans valgkampanje gjorde at man tok bort en hel del tabuer, og at det var en enveisgate som gjør at det er vanskeligere å snu en sånn utvikling. USA har blitt råere, mer primitivt og et mindre tolerant samfunn, sier han.

Professor i Nord-Amerikastudier Ole Moen.

- Jo mer jeg leste …

Moen har nettopp levert inn manus til sin nye presidentbok som kommer ut i oktober. Moen, som har fulgt amerikansk politikk med argusøyne i mange tiår, sier det var utfordrende å skrive kapittelet om Trump.

- Jeg har blitt tvunget til å lese mye om Trump. Jo mer jeg leste, jo mer usympatisk ble denne personen. Jeg har aldri før vært så nær skrivesperre. Det er vanskelig for en historiker som prøver å følge en nøytral linje. Men man kan ikke skrive om Trump som en vanlig amerikansk presidentkandidat, fordi han ikke er det. Han brøt med all folkeskikk og alle konvensjoner, sier Moen.

- Det er grunn til å tvile på hans mentale skikkethet til jobben som USAs president.

Bildet ble tatt undrer en Ku Klux Klan-parade i Virginia i 1922.

Ku Klux Klan er den eldste hatgruppen i USA. Gruppen, som er kjent for sine brutale lynsjinger av svarte på 1960-tallet, består i dag av hovedsakelig splittede grupperinger.

- Det er farlig å generalisere. Ku Klux Klan har endret seg opp gjennom tidene. Det begynte etter borgerkrigen. Da var det mange tidligere offiserer i sørstatshæren som var med og ellers framstående folk i bybildet. Og så var det et oppsving rundt første verdenskrig og på 1920-tallet. Da var det katolikker og jøder som fikk gjennomgå, i tillegg til de svarte. Det nye Ku Klux Klan som ble etablert i 1915, var litt annerledes på mange måter og holdt mer til i Midtvesten enn lenger sør. Da var det ganske mange øvrighetspersoner som var medlemmer, sier Moen.

- Ku Klux Klan har alltid hatt en medlemsmasse med en god del forskjellig klassebakgrunn. Men etter 1960-tallet ble det sett mer på som folk som hadde tapt status, legger han til.

- Mange grimme lynsjinger

Moen sier at den såkalte «Klanen» var svært utbredt i sørstatene før i tiden.

- Jeg snakket med en berømt delstatsdommer, og senere føderal dommer, i Atlanta i 1987. Han var en legende nærmest, og var aktiv dommer til han var nesten 100 år. Han sa det ikke var én rettssak hvor han opptrådde som delstatsdommer, hvor det ikke var minst én i juryen som hadde tilhørighet til Ku Klux Klan, sier Moen.

- Det med anonymiteten med disse hettene og kappene, gjør at de kan dekke seg til. Det var mange grimme lynsjinger hvor man brente folk levende og hadde med barn og hvor det var feiring, men her var mange andre enn KKK-tilhengere med på «folkefesten». Så det har vært ganske grotesk. Det var folk med ymse sosial bakgrunn. Fra Borgerkrigen og fram til 1920-årene ble om lag 3000 mennesker lynsjet i USA, de fleste svarte.

Størrelsen på medlemsmassen til Ku Klux Klan er ukjent. Anti-Defamation League anslo i 2016 at gruppen hadde 3000 medlemmer, mens Southern Poverty Law Center anslo en medlemsmasse på 6000, ifølge nyhetsbyrået AP.

- På det meste hadde Ku Klux Klan mellom fire og fem millioner medlemmer. Det var et lite oppsving på 1960-tallet med borgerrettighetskampen. Men så døde det hen. Ku Klux Klan har ikke så veldig formelt medlemskap, men tilhengerskaren ser ut til å ha vokst. Det har bare vært noen titusener de senere år, sier Moen.

Startet med Obama

Moen mener at den nye trenden med tilsynelatende økt rasisme i USA, startet med valget av Barack Obama som president i 2008.

- Når det gjelder rasisme, er det klart at det var valget av Obama som utløste denne motreaksjonen. Jeg var såpass naiv da han ble valgt, og mente at man hadde tatt et kvantesprang når det gjaldt toleranse. Men allerede dagen etter at Obama ble valgt, begynte republikanerne i Kongressen å forberede boikott av alt han sa og gjorde, og at de ikke skulle samarbeide i det hele tatt. Og samtidig kom Tea Party-bevegelsen på banen, sier han.

- Understrømning av rasisme

Moen mener også at flere konservative TV-kanaler og radiokanaler bidro til at Tea Party-bevegelsen fikk posisjonert seg i amerikansk politikk.

- Det var også Fox News, hvor da talkshowverten Glenn Beck gikk ut som en propagandafigur for denne bevegelsen. Tea Party var ikke drevet primært av den økonomiske situasjonen eller nødvendigvis misnøye med Washington i så stor grad som det var en veldig sterk understrømning av rasisme, sier han.

Moen mener mainstream-media må ta mye av ansvaret for at Trump ble nominert og valgt president, ettersom de ga ham nærmest ubegrenset spalteplass under valgkampen.

Støttet Trump i valgkampen

Den offisielle avisen til Ku Klux Klan, «The Crusader», ga sin støtte til presidentkandidat Trump i 2016. Selv om Trump tok avstand fra støtten, mener gruppens nasjonale leder, Thomas Robb, at bevegelsen fikk en ny stemme under presidentvalgkampen, som jo var preget av nedsettende kommentarer om innvandrere, spesielt meksikanere og muslimer.

Robb sier at fordømmelser av hvite høyreekstremistiske grupper vil bare føre til mer vold.

- Jeg tror definitivt det vil bli mer vold, sier han i et intervju med Sky News.

Robb mener det er urettferdig at motdemonstrantene i Charlottesville ikke blir fordømt på lik linje.

- Dette er rasister og voldsmenn

- Hvis du skal spå om framtiden, vil trenden med økt rasisme i USA, som blant annet FN uttrykker bekymring for, fortsette i en negativ retning, Moen?

- Det spørs hvordan Det republikanske partiet vil oppføre seg framover. Det var mange øvrige medlemmer som gikk ut og tok avstand fra dette i Charlottesville. Det har veldig mye å si hvordan deres følgesskare vil oppføre seg. Den trofaste gruppen med Trump-tilhengere er tross alt en minoritetsgruppe. Men for andre republikanere, vil det som partiledelsen gjør fremdeles være viktig. Deres signaler vil være viktig for å ta bort anstendigheten fra denne bevegelsen (høyreekstremister red.anm.) og kalle en spade for en spade. Dette er rasister og voldsmenn med fascistiske tendenser. Så langt har de øvrige republikanerne valgt å svelge mange kameler så lenge de kan få gjennom et reaksjonært, økonomisk program, svarer han.