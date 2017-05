FN-ekspert advarer Norge mot britisk overvåkning

ANNONSE

– Det er ikke bare for inngripende for borgerne i Storbritannia, men også for flere hundre millioner borgere utenfor Storbritannia. Deres informasjon blir hver dag støvsugd opp av de britiske etterretningstjenestene, sier FNs spesialrapportør for retten til privatliv Joseph Cannataci til VG.

Les også: Regjeringen innfører passkontroll inn og ut av Schengen



Storbritannia vedtok i november en ny og kontroversiell lov som tvinger alle internett-og teleselskaper til å lagre alle briters kommunikasjonshistorie i et helt år.

Etter å ha studert hvordan britene jobber med kameraovervåkning, cubersikkerhet og bekjemping av overgrep på nett, foreslår justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) at alle norske IP-adresser skal lagres i seks måneder.

Amundsen vil ha tiggeforbud i storbyene

- Går for langt

Amundsen var i London i forrige uke og berømmet da Storbritannia for å balansere personverne med kameraovervåkning og innsamling av data.

Cannataci mener på sin side at Storbritannia går altfor langt i å samle inn data om sine egne borgere.

Les også: Amundsen åpner for å endre omstridt lov

– Det er veldig lite, om noe, tilgjengelig bevis for at masseovervåkningen og masseinnsamlingen av data som Storbritannias etterretningstjenester gjør, øker sikkerheten av vesentlig grad, sier Cannataci til VG.

Cannataci sier Storbritannia utvilsomt har gått altfor langt i å samle inn informasjon om sine borgere.

Han advarer andre land mot å følge i Storbritannias fotspor på overvåkning og datainnsamling.

Arne-Petter Lorentzen, politisk rådgiver til Amundsen, understreker at det har aldri vært snakk om å gå like langt som Storbritannia.

- Det eneste vi har snakket varmt om er IP-lagring i seks måneder, som ikke handler om datasamling, sier Lorentzen til Nettavisen.

Har du fått med deg denne videoen?