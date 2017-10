Det er ikke usannsynlig at et angrep forårsaket flystyrten som drepte FNs tidligere generalsekretær Dag Hammarskjöld, ifølge en ny FN-rapport.

Rapporten bygger på en gjennomgang av det som skjedde da flyet med den svenske diplomaten og hans reisefølge styrtet i 1961 i en ulykke som fortsatt ikke er oppklart.

Hva som skjedde da FNs andre generalsekretær omkom har vært gjenstand for talløse teorier inkludert at det var en bombe om bord eller at flyet ble skutt ned av kongolesiske styrker.

Det som imidlertid er nesten sikkert er at Hammarskjöld og hans følge ikke ble drept etter at flyet traff bakken, men at de døde av skadene de pådro seg, skriver Tanzanias høyesterettsjustitiarius Mohamed Chande Othman, som ble utnevnt til å lede etterforskningen av FNs generalsekretær António Guterres.

Det var mer enn et fly i lufta da generalsekretærens fly nærmet seg den zambiske byen Ndola i 1961, ifølge øyevitner.

Othman sa at det ikke var mulig å konkludere med at sabotasje var årsak til ulykken. Han bemerket at hans etterforskningsgruppe ikke hadde fått tilgang til originaldokumenter fra Sør-Afrika som omtaler rykter om en bombeplan kalt Operasjon Celeste.

