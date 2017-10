FN stopper skip fra å legge til havn etter sanksjonsbrudd

FN har innført et globalt forbud for fire skipsfartøy mot å legge til havn etter å ha brutt sanksjonene innført mot Nord-Korea.

– Det er fire fartøy som har blitt utpekt av komiteen. Det betyr ikke fryste aktiva eller reiseforbud, men det er et forbud mot å legge i havn, sier FNs sikkerhetsråds koordinator for sanksjoner mot Nord-Korea, Hugh Griffiths. Dette kom fram i et møte mellom FNs medlemsland mandag.

Griffiths sier fartøyene har blitt tatt i å transportere forbudt frakt.

– Det er en rask og bestemt handling av komiteen, sier han og legger til at det er første gang i amerikansk historie at Sikkerhetsrådet, som overvåker Nord-Korea, forbyr skip fra å legge til havn.

Skipene som er rammet av forbudet, er identifisert som Petrel 8, Hao Fan 6, Tong San 2 and Jie Shun. Ifølge nettsiden Vessel Finder skal de tre første skipene bære flagg fra i henholdsvis Komorene, Saint Kitts og Nevis og Nord-Korea. Skipet Jie Shun er ikke oppført.

Griffiths legger til at panelet har mottatt rapporter om at Nord-Korea fortsetter landets forsøk på å eksportere kull, noe som er strid med sanksjonene rettet mot landet.

I denne faksimilen fra marinetraffic.com ser vi det Nord-Koreanske lasteskipet Hao Fan 6. Skipet er ett av fire som FN har gitt globalt havneforbud. Bildet er tatt 08.08.17 i den russiske havnen i Vladivostok.

