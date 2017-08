FN: Tusenvis vil flykte fra IS-kontrollerte områder i Irak

Kampen for å gjenerobre IS-bastionen Tal Afar i Irak har begynt. Det er ventet at tusenvis av sivile vil flykte fra området, opplyser FN.

Lise Grande, FNs koordinator for humanitære saker i Irak, beskriver situasjonen i Tal Afar som veldig vanskelig. Folk mangler mat og vann, og i en pressemelding opplyser Grande at 30.000 allerede har flyktet fra området, uten å oppgi noen tidsramme.

Pressemeldingen kommer kort tid etter at Iraks statsminister Haider al-Abadi varslet at offensiven mot den nordirakiske byen er i gang. Grande er bekymret for sivile i området og ber begge parter om å beskytte dem.

De anslagsvis 1.000 jihadistene som fortsatt har kontroll over byen, beskyldes for å ha brukt sivile som menneskelige skjold da irakiske og allierte fly bombet Tal Afar forrige uke.

Tal Afar ligger rundt 70 kilometer øst for Mosul, og er et av de siste IS-kontrollerte områdene i Irak. Da Tal Afar ble inntatt av IS i juni 2014, hadde byen rundt 200.000 innbyggere, men det er umulig å vite hvor mange som fortsatt befinner seg der, ettersom byen er avskåret fra omverdenen.