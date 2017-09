FNs sikkerhetsråd i hastemøte onsdag om Myanmar

FNs sikkerhetsråd holder hastemøte onsdag for å diskutere angrepene og volden i Myanmar, der 300.000 muslimer er drevet på flukt til nabolandet Bangladesh.

Sverige og Storbritannia ba om hastemøte på bakgrunn av økt internasjonal bekymring over situasjonen som utspiller seg i Myanmar.

– Det er et tegn på den økte bekymringen blant Sikkerhetsrådets medlemmer for situasjonen som forverrer seg for mange rohingya-muslimer som prøver å flykte fra delstaten Rakhine, sier den britiske FN-ambassadøren Matthew Rycroft.

Etnisk rensing

FNs menneskerettssjef sa mandag at angrepene på rohingya-minoriteten fremstår som et skoleeksempel på etnisk rensing. Det hvite hus fordømmer angrepene og volden i Myanmar.

– USA er dypt bekymret for den pågående krisen i Myanmar, sa president Donald Trumps pressetalsperson Sarah Huckabee Sanders mandag.

Hun fordømmer både angrep på myanmarske militærstillinger og den påfølgende voldsbølgen i delstaten Rakhine. USA anklager ikke direkte de myanmarske militærstyrkene for å stå bak blodbadet i Myanmar, som mange fortsatt kaller Myanmar.

Ifølge FN har over 313.000 rohingyaer flyktet fra Myanmar til Bangladesh siden 25. august.

Nyankomne rohingya-flyktninger fra Myanmar kjemper om risrasjoner som frivillige delte ut i Kutupalong i Bangladesh lørdag.

Redd Barna

Redd Barna ber alle parter i konflikten om å stanse volden i Myanmar og sikre beskyttelse av sivile, særlig barn.

– Den humanitære situasjonen er svært bekymringsfull og behovet er langt større enn forutsett. Det internasjonale samfunnet må raskt trappe opp bistanden, sier Redd Barnas humanitære ekspert George Graham.

– Det er stor desperasjon blant flyktningene. De har forlatt hjem og eiendeler. Hundrevis av barn har flyktet alene, noe som øker risikoen for å bli utsatt for misbruk og menneskehandel på veien.

Redd Barna krever uhindret tilgang i Nord-Rakhine, hvor situasjonen vil forverres dersom humanitære organisasjoner ikke får gjenoppta sitt arbeid, fortsetter Graham.

Nye leire

Myndighetene i Bangladesh søker internasjonal støtte for å kunne flytte rohingya-muslimene i nye leire. Det fattige landet sliter med å huse de over 300.000 flyktningene som har rømt fra Nord-Rakhine.

Redd Barna sa i en pressemelding mandag at det allerede overfylte vertssamfunnet er presset til randen. Flyktningleirene har behov for flere telt, mer mat, rent drikkevann, flere hygiene- og sanitærartikler.

I og rundt Cox's Bazar, nær grensen til Myanmar, sover tusenvis av rohingya-muslimer under åpen himmel.

Myndighetene i Bangladesg foreslo allerede i 2015 å sette opp nye leire på øya Bhasan Char ettersom leiren i Cox Bazar var overfylt, men i fjor ble dette forslaget nedstemt. Øya som først kom til overflaten i 2006, oversvømmes nemlig hvert år.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her