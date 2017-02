–For høye norskkrav stenger jobbdøren for innvandrere

ANNONSE

Kompetanse Norge, som er det nasjonale fagorgan for kompetansepolitikk, mener terskelen for å komme inn i arbeidslivet er for høy.

– Det er mange som har kompetanse og ferdigheter som ikke blir brukt i dag. Hvis du skal bli god i norsk, må du få muligheten til å praktisere. Arbeidslivet er den viktigste arenaen for å praktisere norsk, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge til NRK.

Ferske tall fra etaten som står bak norskprøvene, viser at bare litt over en tredel av innvandrerne i hovedstadsområdet og landet generelt er over det skriftlige nivået (B2) mange arbeidsgivere krever.

Kravene i B2 er å "forstå hovedinnholdet i komplekse eller akademiske tekster, også faglige drøftinger innenfor ens eget fagområde og kan delta i samtaler med et relativt spontant og flytende språk, og kan skrive klare, detaljerte og argumenterende tekster om et vidt spekter av emne."

– Det er viktig at norskprøven blir en døråpner til arbeidsmarkedet, og ikke en portvakt, sier Lund.

