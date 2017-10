Forbrukerombudet advarer mot pågående radon-telefonselgere

Strålevernet anbefalte nylig nordmenn til å sjekke radon-nivåene i sine hjem i vinter. Radon er en radioaktiv gass som kan sive ut fra bakken og inn i hjemmet ditt, og som potensielt kan forårsake lungekreft.

Det har ifølge Forbrukerombudet useriøse begynt å utnytte på det groveste.

I løpet av de siste månedene har klagene rent inn fra forbrukere som opplever svært pågående telefonselgere som skal selge måleløsninger for radon i norske hjem.

- Selv om radon kan være farlig og øke fare for lungekreft, bør en ikke takke ja til et tilbud om måling i farta over mobilen. Ta deg tid til å undersøke flere tilbud, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth til Nettavisen.

Ifølge Forbrukerombudet ignorerer flere av disse aktørene at folk har reservert seg mot telefonsalg.

Når det påpekes, forsvarer de seg med at radon-undersøkelser er så viktig at de ikke kan ta hensyn til reservasjoner.

Også Forbrukerrådet skal ha fått henvendelser om disse aktørene. Ifølge dem hevder enkelte av aktørene at de ringer på oppdrag fra Statens Strålevern, uten at det er sant.

Dyre abonnement og prøver som ikke testes

Haugseth forteller om selgere som har spilt direkte på frykt opp mot hvor mange dødsfall som relateres til radon. Andre forteller om at de plutselig er kommet inn i abonnementsordninger de ikke har inngått avtale om - og at prøver aldri blir analysert.

- Som forbruker er det viktig å vite at du ved telefonsalg ikke er bundet av en avtale før du har fått et skriftlig tilbud og har takket skriftlig ja til dette tilbudet. Dette skal sørge for at forbrukerne får det vesentlige av informasjon om blant annet pris og vilkår før de inngår en avtale, sier forbrukerombud Haugseth.

- En må kunne stola på de som tester

Forbrukerombudet er klar på at det å teste radongass om vinteren kan være fornuftig.

- Men da må en først også sjekke om en kan stole på de som lover et håndfast prøveresultat, påpeker Elisabeth Lier Haugseth.

