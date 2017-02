ANNONSE

Det kunngjorde partene etter en uke med forhandlinger i Ecuador torsdag. Avtalen regnes som et viktig skritt på veien mot en permanent våpenhvile.

– Vi ønsker å gå gradvis framover mot et scenario der forutsetningene er gode for å bli enige om en våpenhvile og få slutt på stridighetene med ELN, sier lederen for regjeringens forhandlingsdelegasjon Juan Camilo Restrepo.

ELNs hovedforhandler Pablo Beltran omtaler den foreløpige avtalen som "en god start".

Dette er femte gang partene forsøker å slutte fred, etter mislykkede forsøk på 1990- og 2000-tallet. ELN ble opprettet i 1964 og har ifølge myndighetene i Colombia om lag 1.500 medlemmer.

Regjeringen i Colombia inngikk i fjor en fredsavtale med den langt større FARC-geriljaen etter en over 50 år lang borgerkrig.

At det også kommer på plass en fredsavtale med ELN regnes som nødvendig for å få til en varig fredsløsning i Colombia.

