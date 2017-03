Forføyningen mot Donald Trumps innreiseforbud ble forlenget av føderal dommer

ANNONSE

Dommer Derrick Watson avgjorde at forføyningen blir stående inntil delstatens søksmål for å stanse innreiseforbudet er ferdig behandlet i rettsvesenet.

Delstatens justisminister Douglas Chin har argumentert med at det underliggende signalet i det reviderte innreiseforbudet er "som et neonskilt som blinker 'muslimforbud, muslimforbud', uten at regjeringen bryr seg med å skru det av.

Den britiske avisen The Guardian har sett nærmere på hvem Derrick Watson er i denne artikkelen.

AMANDA READ: Trump travel ban, Hawaii Judge Derrick Watson - Judge Derrick Watson made his decision on the trav... https://t.co/XWtwyVa3wd — Amanda Read (@SincerelyAmanda) March 18, 2017

U.S. District Judge Derrick Watson put an emergency stop to the new order in response to a lawsuit filed by the... https://t.co/GZmFPxLmBl — LanderholmImm (@LLOImmigration) March 18, 2017

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her