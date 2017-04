ANNONSE

Ifølge den svenske avisen har Amadeus, som er både et bookingverktøy og et innsjekkingssystem, vært nede siden klokken 19.30. Feilen gjør at passasjerene ikke kan sjekke inn, skriver Aftonbladet.

Ifølge Swedavia, det svenske svaret på norske Avinor, gir problemet forsinkelser i flytrafikken i hele Europa.

(©NTB)

