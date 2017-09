Forsinkelser på T-banen i Oslo

Problemer med skiltingen på togsettene vil bidra til forsinkelser på opptil 20 minutter på enkelte avganger i Oslo, melder Sporveien.

– Vi har problemer med skiltingen på alle togsettene våre etter oppdatering i natt, skriver Sporveien på Twittermandag morgen.

De opplyser om at togførerne annonserer destinasjonene.

Det er også problemer i togtrafikken mandag morgen. Gjøvikbanen mellom Grefsen og Oslo S ble sperret etter at et tog kjørte på en glassflaske som lå i sporet ved Tøyen. Brannvesenet er på stedet for å fjerne flasken, ifølge Bane Nor. Politiet opplyser at de må skyte hull i flasken.

– Vi mener det er for risikabelt å transportere den, så har derfor valgt å skyte hull på flasken, for å uskadeliggjøre den før den fjernes. Vi har ingen formening om hvordan den havnet der, men det skal vi selvsagt undersøke etter hvert, sier operasjonsleder Tone Kavli til VG ved 05.45-tiden.

I tillegg fører en signalfeil til forsinkelser på Dovrebanen mellom Tangen og Eidsvoll. Bane Nor jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det tar.

Det er også problemer i vest. En signalfeil på Sørlandsbanen i Stavanger vil skape flere forsinkelser mandag morgen. – Beregn minst 30 minutter ekstra i morgenrushet, råder Bane Nor.

Signalfeilen befinner seg mellom Bryne og Nærbø på strekningen Egersund og inn til Stavanger.

– Vi har en signalfeil vi ikke får rettet før etter morgenrushet mandag, og derfor må folk som skal på jobb i morgen beregne opp til 30 minutter ekstra, kanskje mer, sier medievakt Kjell Bakken i Bane Nor til NTB.

Bakken sier de fleste togene vil måtte gå via denne signalfeilen. Togene må derfor kjøre sakte, noe som vil skape forsinkelser.

Mens de fleste togene er ventet å gå, vil noen måtte erstattes med buss. For nærmere informasjon om hvilke tog som blir berørt, anbefales det å sjekke nettsidene til NSB og Bane Nor.

