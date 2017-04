Forskere får ikke spørre hvorfor folk forlater kirken

ANNONSE

Kirken selv vet ikke hvorfor folk melder seg ut, men kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig i Kirkerådet sier til Vårt Land at det er opplagt interessant å få den informasjonen. Ifølge Ole Inge Bekkelund i Kirkerådet står lovverket i veien.

- Når folk har meldt seg ut er de ute av vårt medlemsregister. Vi tar vare på statistikk, men personopplysningsloven og kirkeloven hindrer oss i å ta vare på opplysninger om personer som ikke er medlemmer. Det er den enkle forklaringen, sier han. I tillegg regnes religiøs tilhørighet som sensitiv informasjon.

KIFO - Institutt for Kirke-, Religions- og Livssynsforskning – har flere ganger henvendt seg til rådet og er klar til å gjennomføre en undersøkelse. Ifølge forsker Pål Ketil Botvar finnes det svært lite data om hvorfor folk melder seg ut.

- Det er nyttig å vite om de ulike motivene. Noen kan være så konkrete at det handler om hvordan man blir møtt eller man har en dårlig opplevelse i en ­begravelse, for eksempel. For andre er det kirkepolitiske grunner, sier han.