Forskere i strupen på Stortingets ulvemål

Ulven er i Norge rødlistet som kritisk truet art.

- Det er åpenbart at når en bestand er kritisk truet og man har et bestandsmål som sier at den skal være kritisk truet i all fremtid, er ikke målet i tråd med intensjonene i Bern-konvensjonen, sier forsker John Linnell ved forskningsstiftelsen Norsk institutt for naturforskning (NINA) til Aftenposten. Sammen med kolleger fra Tilburg universitetet i Nederland skrev han en artikkel publisert i Journal of International Wildlife Law and Policy i februar, hvor det heter at Norges ulvemål helt klart bryter med konvensjonen.

Tirsdag debatteres saken i Stortinget, og Senterpartiet stiller mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) for håndteringen av ulvesaken.

Helgesen ønsker ikke å kommentere påstandene fra forskerne.