Forsvarer seg med vikingskjold: - Alt har gått til helvete

Venezuela hadde med all sin oljerikdom alle forutsetningene til å bli et velfungerende, rikt land. Men noe gikk fryktelig galt. Den siste måneden har blodige gateprotester ført til tap av minst 33 menneskeliv. Over 400 mennesker er blitt skadet.

I slutten av mars tok folket ut i gatene og protesterte mot sittende president Nicolás Maduro, som beskyldes for å vanstyre landet og undertrykke demokratiet.

Maduro svarte med å sende ut sikkerhetsstyrker, opprørspoliti og militser for å ta tilbake kontrollen av gatene og slå hardt ned på demonstrantene. Resultatet er blodige sammenstøt med drap på demonstranter. Senest torsdag var det nye voldsomme sammenstøtt, hvor demonstranter forsvarte seg med hjemmelagde vikingskjold mot de væpnede politi- og sikkerhetsstyrkene.

- Alt har gått til helvete

Thor Halvorssen Mendoza er grunnlegger og leder av Oslo Freedom Forum, som går av stabelen i slutten av mai - for åttende år på rad.

Menneskerettsaktivisten Halvorssen er en norskvenezuelaner som er svært engasjert og opptatt av hva som skjer i hans gamle hjemland. Han er én av anslagsvis to millioner mennesker som har utvandret fra Venezuela.

- Venezuela er et lovløst land med en «rouge» regjering, sier Halvorssen til Nettavisen.

Han er tidligere blitt kritisert for å ha invitert venezuelanske opposisjonelle til å tale på menneskerettskonferansen i Oslo.

- Hvis du går tilbake i tid, vil du finne mange akademikere i Norge som sa at Venezuela var vidunderlig. Men de siste årene har alt gått til helvete. Noe som er helt uforståelig, ettersom Venezuela hadde verdens største oljereserver, sier Halvorssen.

Thor Halvorssen har blitt beskrevet av The New York Times som «a champion of the underdog and the powerless ».

- Overgrep må etterforskes omgående

Utenriksminister Børge Brende karakteriserer situasjonen i Venezuela som bekymringsfull og alvorlig.

- Utviklingen i Venezuela er meget bekymringsfull, og den siste tidens tap av menneskeliv i voldelige demonstrasjoner er svært alvorlig. President Maduro og venezuelanske myndigheter har et klart ansvar for å håndtere demonstrasjonene i henhold til internasjonale standarder. Dette er vi fra norsk side helt klare på i dialogen med venezuelanske myndigheter. Menneskerettighetene i landet må respekteres og overgrep må etterforskes omgående.Vi tar jevnlig opp den alvorlige situasjonen med Venezuelas ambassade i Oslo, sier utenriksminister Børge Brende (H) i en uttalelse til Nettavisen.

- Dialogen mellom regjeringen og opposisjonsalliansen har foreløpig ikke ført til noen løsning. Det er avgjørende at begge parter søker å redusere spenningene og søke politiske løsninger. Regjeringen har et særskilt ansvar for at dialogen videreføres, sier Brende.

- Har stjålet en billion dollar

Halvorssen mener at myndighetene i Venezuela - med avdøde president Hugo Chaves og hans etterfølger president Maduro i spissen - er gjennomsyret av korrupsjon.

- De har sløst bort og stjålet alle pengene. De har stjålet en billion amerikanske dollar, sier Halvorssen.

- De har misbrukt og stjålet penger. Vi har ingenting å vise til, bortsett fra blod, tårer og utvandring - den største utvandringen som har skjedd på den vestlige halvkule. To millioner mennesker har rømt fra Venezuela, ikke på grunn av krig, men på grunn av forholdene, sier han.

Venezuela har de største oljereservene i verden, men nedgangen i oljepriser, dårlig økonomistyring, vanstyre og statlig priskontroll førte landet ut i hardt økonomisk uføre.

Importen har sunket med 50 prosent fra i fjor, ifølge forskningsbyrået Ecoanalitica. Nå lider landet av en kritisk mangel på helt grunnleggende importvarer som medisiner og mat.

En demonstrant tar fyr etter at drivstofftanken til en politimotorsykkel eksploderte.

- Studenter overkjørt av stridsvogner

Venezuela har vært rammet av en rekke bølger med gateprotester de siste årene. De første massive protestene startet i januar 2014. Men den siste tiden har protestene eskalert med voldsom kraft.

I slutten av mars måned vedtok landets høyesterett å gi seg selv lovgivende makt på bekostning av den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen. Dermed hadde Maduros sosialistparti full kontroll over de to gjenværende statsmaktene.

Beslutningen skapte vrede blant det venezuelanske folket, og førte til massive gateprotester i landets storbyer. Høyesterett valgte å omgjøre vedtaket, men protestene fortsatte med uforminsket kraft.

- I går ble to studenter overkjørt av stridsvogner (pansrede kjøretøy red.anm.). Dette (demonstrantene) er ikke folk med våpen. Dette er ingen okkupasjon. Det er bror mot bror. Alt på grunn av denne fordømte revolusjonen (Chavez’ bolivariske revolusjon red.anm.), sier Halvorssen.

Halvorssen sier det kryr av horrible bilder og videoer fra de blodige sammenstøtene på sosiale medier.

- Det finnes et bilde hvor det ligger en arm midt i gaten. Det ser ut som et terrorangrep. Men det er det ikke. Det er myndighetenes undertrykkelse, sier han.

En student blir overkjørt av et pansret kjøretøy under sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og demonstranter i Caracas på onsdag.

Mannen på bildet var nettopp blitt overkjørt av et pansret kjøretøy. Han bæres bport av andre demonstranter som prøver å få ham i sikkerhet.





Ville omskrive grunnloven

Mandag 1. mai signerte president Maduro en resolusjon om å opprette en folkekongress som skulle omskrive landets grunnlov. Beslutningen ble møtt med massive protester og anklager om at Maduro forsøkte å avlyse det kommende lokalvalget og neste års presidentvalg. Oppisisjonen anklagde ham for å ha gjennomført et statskupp.

- Hvis det hadde vært presidentvalg i morgen, ville Maduro ha tapt med 80 prosent. Det er grunnen til at han ikke vil ha valg, sier Halvorssen.

Opposisjonen mener Maduro er skyld i den dype økonomiske krisen i landet, og krever hans umiddelbare avgang. Meningsmålinger viser at 80 prosent er misfornøyd med den sittende presidenten.

Opprorspolitiet er godt utstyrt med blant annet tåregass og gummikuler.

Priskontroll og Maduro-dietten

Priskontrollen som er innført i landet, har også slått feil. Dette har skapt rom for et svart marked, hvor det selges overpriset matvarer og andre basisvarer. Den priskontrollerte utsalgsprisen på blant annet mel, har vært lavere enn produksjonskostnadene, som har resultert i at innenlandske produsenter sluttet å produsere mel. Mel er nå en mangelvare i venezuelanske matbutikker.

I dag har landet den høyeste inflasjonen i verden. Inflasjonen har ført til at mange venezuelanere ikke har nok penger til å kjøpe mat, noe som har ført til en økning i antall mennesker som lider av feil- og underernæring.

Fenomenet har blitt omdøpt til Maduro-dietten, ettersom han skal ha uttalt at «å klare seg uten, gjør en tøff», skriver CNN.

- Alvoret i den humanitære krisen kan ikke understrekes nok. Jeg snakket nylig med en som ligger døende på et sykehus fordi det ikke finnes noe insulin. Og i forrige uke døde en kvinne under fødsel som følge av at det ikke var noe elektrisitet. Operasjoner blir gjennomført i lys fra mobiltelefoner, sier han.

Det har vært mange reportasjer om de horrible forholdene ved venezuelanske sykehus, med stadige strømbrudd.

Demonstranter forsvarer seg med hjemmelagde viking-skjold.

Landets dype økonomiske krise har ført til at kriminaliteten har skutt i været. Det er stadig strømbrudd, stigende arbeidsledighet og stor mangel på medisiner, matvarer og husholdningsvarer som melk, mel og toalettpapir. Landet er til og med plaget av malaria, noe som var nesten utryddet på et tidligere tidspunkt.

Nærmere to millioner mennesker har utvandret Venezuela på grunn av den kaotiske situasjonen landet befinner seg i, ifølge uoffisielle tall, skriver Bloomberg.

- Fattigdommen i Venezuela er verre nå enn da Chavez kom til makten i 1999. Forholdene burde vært bedre i dag enn da Chavez begynte. Oljefatet kostet den gang bare åtte dollar (snittprisen i 1999 var 16 dollar fatet red.anm.), sier Halvorssen.

Halvorssen mener at en billion dollar av statens midler har forsvunnet. Noe er brukt på sosiale reformer, ifølge Halvorssen, mens et enormt beløp har havnet på bankkontoer i Andorra, Panama, New York Hongkong og Sveits.

- Utsiktene til Venezuela er ikke bra. Men resten av verden har glemt Venezuela. Noen regjeringer vil kanskje si noe, men ingen vil gjøre noe. Sveits vil ikke konfiskere all rikdommen som er gjemt unna der. Alt europeiske land gjør, er å snakke. De kunne ha innført sanksjoner, sier han.

En demonstrant kaster en brannbombe under en protest i Caracas onsdag.

- Vil ikke falle for dialog-fellen

Han sier at dialog ikke lenger er en løsning på situasjonen, og mener demonstrantene må stå ut løpet for å få til en endring, og at omverden må legge press på Maduro

- Den sittende regjeringen i Venezuela er desperat etter å ha dialog, fordi det betyr at folk vil trekke bort fra gatene. For to år siden ville de ha dialog, og folkene forsvant fra gatene. Presidenten og opposisjonen satte seg ned og hadde dialog, men ingenting kom ut av det, sier Halvorssen.

- Hvis folket blir værende i gaten og protestene fortsetter, vil militæret til slutt stanse drepingen. Venezuelanerne vil ikke falle for dialog-fellen en gang til, sier han.

Fredfull motstand

Opposisjonen og deres tilhengere har også blitt anklaget for å stå bak voldelige protester. Halvorssen mener imidlertid at de færreste bærer våpen av noe slag.

- Dette kalles fredfull motstand, som er en form for sivil ulydighet. Norge er et foregangsland med tanke på å fremme fredfull motstand. Dessverre viser mediene alltid bilder av demonstranter som kaster stein. Jeg er veldig stolt av disse menneskene, understreker han.

- Maduro har ett mål. Han vil at en million mennesker skal fortale landet. Han vil ha en nasjon som Cuba, hvor ingen sier noe eller står opp mot undertrykkelse. Dermed kan de fortsette med å stjele penger. Hvis ingen protesterer, kan diktatorer som Putin, Castro og Maduro fortsette å leve i velstand mens alle andre lider. Men folk i Venezuela har hatt nok lidelse. Mer enn ti år med lidelse, sier Halvorssen.

Nettavisen har vært i kontakt med den venezuleanske ambassaden fler eganger fredag, men ambassadens chargé d'affaires, Yudith Guerrero, har ikke hatt anledning til å kommentere artikkelen.

