Forsvaret brukte millioner på "ubrukelige" traktorer

Nå brukes i stedet Holder C4.74-traktorene, som ble kjøpt inn mellom 2007 og 2011, til å slepe bagasjetraller og utstyr. Allerede i 2009 konkluderte bakkemannskapet på Rygge med at millioninvesteringen var et ellevilt bomkjøp, ifølge avisen.

I en epost fra en kaptein på Rygge om traktoren heter det at "maks tilhengervekt med uavhengige bremser er 2,2 tonn. Med pådragsbremser 4,5 tonn". Ingen av Forsvarets fly og helikoptre veier under 4,5 tonn - for eksempel veier et F-16-jagerfly 16 tonn.

Til tross for flere advarsler underveis i prosessen, ble de resterende traktorene levert ut til bruk på Forsvarets flybasestasjoner. Totalt brukte Forsvaret 37,2 millioner kroner på de 25 Holder-traktorene og fire større traktorer.

På Ørland og i Bodø bruker Forsvaret fortsatt sine gamle Mercedes-traktorer, som skulle erstattes av Holder C4.74, til å trekke F-16-fly, opplyser kommunikasjonssjef Stian Roen i Luftforsvaret.

Forsvarsmateriell, som har overtatt ansvaret for materiellinvestering- og forvaltning fra den tidligere Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), har ikke svart på Klassekampens henvendelser i saken.