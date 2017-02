En anonym kvinne skrev at hun er tvangsgiftet, men at hun er glad i en annen og lurer på hva hun kan gjøre. Kvinnen fikk svar av Najeeb-ur-Rehman Naz (til høyre), som i januar ble ansatt som feltimam i Forsvaret. Til venstre: Humanetiker Norunn Kosberg. Midten: Brigader Alf Petter Hagesæther - sjef for feltpreskorpset. Foto: Arkivfoto (Forsvaret)

Forsvarets imam ba kvinne bli i tvangsekteskap

Forsvarets feltimam får kritikk for å ha rådet en tvangsgiftet kvinne til å bli i ekteskapet. Rådet ble gitt på et nettforum før imamen begynte i Forsvaret.