Fortvilelse blant dem som nektes innreise i USA

ANNONSE

Saam Borhani, iransk-amerikansk advokat bosatt i Los Angeles, sier han blir bombardert med spørsmål fra klienter som har spørsmål om innreiseforbudet.

Borhani forteller at det blant hans klienter er ektefeller som nå sitter fast i forskjellige land og en far som ikke får delta i sønnens bryllup i California.

I en ny presidentordre før helgen besluttet Trump å innføre midlertidig, generelt innreiseforbud for personer fra sju hovedsakelig muslimske land: Irak, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia og Jemen.

I tillegg nektes migranter og flyktninger adgang til USA for en periode på 120 dager. Forbudet for syriske flyktninger gjelder på ubestemt tid.

– Har blitt et diktatur

Ifølge tall fra det amerikanske utenriksdepartementet fikk 31.804 statsborgere fra de sju landene som nå rammes av innreiseforbudet, visum til USA i fjor.

Blant dem er en irakisk familie som nå sitter fast på flyplassen i Kairo. Familien kom fra Bagdad og skulle bytte fly i Kairo for å reise videre til New York fredag.

– Jeg har solgt huset mitt, bilen min, alle møblene våre. Jeg har sagt opp jobben min, det samme har kona mi. Barna er tatt ut av skolen, sier Fuad Sharef (51).

– Donald Trump har ødelagt livene våre. Jeg trodde USA var et land med sterke institusjoner, men det er like brutalt som et diktatur, sier han.

En iransk kvinne som ble nektet å gå om bord i et fly i Teheran, sier hun hadde ventet i 14 år på å få arbeidstillatelse sin, såkalt green card. Men selv om hun nå har det, slipper hun ikke inn i USA.

– Selv under gisselkrisen på den amerikanske ambassaden i 1980, utstedte ikke amerikanske myndigheter slike ordrer. De påstår at USA er frihetens vugge. Jeg ser ikke noe frihet der nå, sier kvinnen, som vil være anonym.

– Hvorfor ikke USAs allierte

Nibal Athed fra Irak stiller på sin Facebook-side et spørsmål som mange andre også undrer seg over, nemlig hvorfor ikke statsborgere fra Afghanistan, Pakistan, Qatar og Saudi-Arabia, alle muslimske land og som er allierte med USA, omfattes av innreiseforbudet.

– Disse landene er de største støttespillerne til terrorisme, skriver han.

Den iranske veterinærstudenten Hamaseh Tayari skulle fly tilbake til Glasgow, der hun studerer, etter å ha vært på ferie i Costa Rica sammen med kjæresten. Men siden hun skulle mellomlande i New York, fikk hun ikke gå ombord i flyet.

– Dette er helt vilt. Jeg trodde virkelig ikke dette skulle hende meg, sier hun til BBC. Hun og kjæresten måtte kjøpe nye flybilletter med mellomlanding i Madrid for å komme hjem til Glasgow, noe som kostet med mange tusen kroner. (©NTB)