Frank Aarebrot hasteoperert etter hjerteinfarkt

Valgekspert og professor Frank Aarebrot ble hasteoperert på Haukeland sykehus etter at han fikk et hjerteinfarkt, skriver Bergens Tidende.

70-åringen var ifølge avisen mandag på fly hjem fra England da han begynte å føle seg dårlig.

- Den to timer lange flyturen over Nordsjøen var ikke noe festlig. Men det var først da jeg var kommet hjem, og skulle flytte meg fra rullestolen og bort på sengen, at jeg skjønte at noe var riktig ille, sier han til BT fra sykehussenga.

Lege ble kontaktet og Aarebrot ble raskt fraktet til akuttavdelingen på Haukeland sykehus i Bergen, hvor han ble hasteoperert.

70-åringen sier operasjonen var vellykket, men at han de neste dagene skal gjennom flere, mindre inngrep.

