Frankrike advarer Russland mot valginnblanding

Advarselen henviser til opplysningene fra amerikansk etterretning om at Russland hacket presidentvalget i USA.

- Vi vil ikke akseptere noen form for innblanding i valgprosessen vår, verken fra Russland eller noe annet land, sa utenriksminister Jean-Marc Ayrault onsdag.

- Etter det som skjedde i USA er det vårt ansvar å ta alle nødvendige skritt for å sikre at integriteten til vår demokratiske prosess er respektert til det fulle, sa ministeren.

Advarselen kommer etter meldinger om at den franske presidentkandidaten Emmanuel Macron blir utsatt for falske nyheter i russiske medier, som ønsker en mer prorussisk kandidat som president. En talsmann for Macron sa tirsdag at russere står bak flere cyberangrep mot Macrons valgkampnettside og epostservere den siste måneden.