Fraværet faller etter innføring av fraværsgrense

Reglene som ble innført i fjor høst, gjør at elever kan miste retten til vurdering i et fag hvis de har mer enn 10 prosent ugyldig fravær.

Dette har ført til at fraværet har stupt, skriver Klassekampen.

Avisen har fått tilgang til tall fra Sør-Trøndelag som viser at antallet timer elevene er borte har gått ned med 44 prosent. Antallet dager elevene er borte fra skolen har sunket med 41 prosent siden fraværsregelen ble innført.

Tidligere har Buskerud rapportert at time fraværet på deres videregående skoler har falt med nesten 22 prosent og dag fraværet er ned med 18,6 prosent.

Utdanningsdirektør Inger Johanne Christensen i Sør-Trøndelag sier det er gledelig at elevene er mer til stede på skolen.

– Det har stor effekt på læringsmiljøet, og det er motiverende for elevene at medelevene er til stede, sier hun og legger til at det så langt ikke er noen tegn på at frafallet i skolen øker sammenlignet med tidligere år.

Det har vært stor motstand mot fraværsreglene, særlig før den ble innført, men Arbeiderpartiet har varslet at de ønsker å gjøre reglene mindre rigide og har programfestet en evaluering, mens SV og Elevorganisasjonen vil fjerne hele ordningen.

